В «Боруссии» высказались о будущем Холанна

Дортмундская «Боруссия» хотела бы сохранить норвежского нападающего Эрлинга Холанна, за которым охотятся многие европейские топ-клубы. Об этом рассказал спортивный директор «шмелей» Михаэль Цорк.

«В Дортмунде хотят, чтобы он остался. Клуб попытается сохранить Холанна, даже если получит очень выгодное предложение. Но у Эрлинга есть возможность сменить команду при определенных обстоятельствах. Нам не стоит забывать об этом», - передает слова функционера инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

Напомним, что интерес к Холанну проявляют «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Барселона», «Реал» и «Бавария».

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