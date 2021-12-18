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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бундеслига – фабрика талантов»: transfermarkt показал самых дорогих игроков 2003 года рождения

18 Декабря 2021 • 20:52 Комментировать

На страничке портала transfermarkt в «Инстаграме» был опубликован список самых дорогих футболистов из тех, кто был рождён в 2003 году. Верхние четыре строчки занимают представители немецкой Бундеслиги – Джуд Беллингхем из «Боруссии» (оценивается экспертами портала в 70 миллионов евро), Флориан Вирц из «Байера» (65 миллионов евро), Джамал Мусиала из «Баварии» (50 миллионов евро) и Илайкс Мориба из «РБ Лейпцига» (25 миллионов евро).

«Бундеслига – фабрика талантов», - так подписана публикация.

 

Отметим, что 18-летний Джуд Беллингхем в сезоне 2021/2022 забил 3 гола и отдал 9 голевых передач в 24 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Бавария Боруссия Дортмунд РБ Лейпциг Флориан Вирц Джамал Мусиала Илайкс Мориба Джуд Беллингхем
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