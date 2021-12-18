Ибрагимович: «У Мбаппе элегантный стиль игры, а Холанн одержим голами»

Шведский форвард Златан Ибрагимович, который играет в Серии А за «Милан», поделился мнением о новых звездах футбола – Эрлинге Холанне и Килиане Мбаппе.

«Килиан напоминает бразильца Роналдо. У него элегантный стиль игры. Холанн тоже крут, он одержим голами. Эрлинг не делает больше, чем нужно. Все его внимание сосредоточено на воротах соперника. Он знает, что способен много забивать, и делает это», - передает слова скандинава CBS Sports.

В настоящий момент Мбаппе выступает за «ПСЖ». Его новым клубом, скорее всего, станет мадридский «Реал».

Холанн играет за дортмундскую «Боруссию». Эрлинг находится в сфере интересов «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Барселоны», «Реала» и «Баварии».