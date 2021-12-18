«Реал» нашёл новую звезду в атаку и может оформить трансфер этой зимой

Один из лучших форвардов немецкой Бундеслиги Эрлинг Холанн может оказаться в мадридском «Реале». Об этом сообщается на страницах AS.

По сведениям испанских журналистов, «королевский» клуб предпримет попытку приобрести норвежского нападающего у дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. При этом в Мадриде могут скорректировать свои планы и сделать предложение по Холанну в ближайшее время, если скандинав пожелает сменить команду в январе.

Стоит отметить, что «сливочным» придется нелегко в борьбе за Эрлинга, поскольку на него также претендуют «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Этим клубам не составит труда перебить предложение «Реала».

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