Левандовски: «Я вышел на новый уровень»

Лидер атакующей линии мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски пообщался с представителями СМИ после поединка с «Вольфсбургом» в рамках 17-го тура Бундеслиги. В этом матче 33-летний поляк побил рекорд Герда Мюллера, забив 43-й гол в чемпионате Германии за календарный год.

«Меня переполняют эмоции. Я очень горд и счастлив. Это был очень успешный год для меня. Я вышел на новый уровень.

Хочу собраться со своими родными и близкими на праздники. У меня отличное настроение в преддверии Нового года», - передает слова нападающего пресс-служба клуба.

Матч завершился крупной победой «Баварии» со счетом 4:0.