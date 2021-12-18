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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски: «Я вышел на новый уровень»

18 Декабря 2021 • 14:15 Комментировать
Бавария
4:0
Вольфсбург
окончен

Лидер атакующей линии мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски пообщался с представителями СМИ после поединка с «Вольфсбургом» в рамках 17-го тура Бундеслиги. В этом матче 33-летний поляк побил рекорд Герда Мюллера, забив 43-й гол в чемпионате Германии за календарный год.

«Меня переполняют эмоции. Я очень горд и счастлив. Это был очень успешный год для меня. Я вышел на новый уровень.

Хочу собраться со своими родными и близкими на праздники. У меня отличное настроение в преддверии Нового года», - передает слова нападающего пресс-служба клуба.

Матч завершился крупной победой «Баварии» со счетом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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