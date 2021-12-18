Дэвис: «Левандовски - лучший нападающий мира»

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис высказался о своем одноклубнике Роберте Левандовски. Форвард установил рекорд по голам в Бундеслиге за календарный год. Поляк забил 43 мяча и превзошел достижение Герда Мюллера, на счету которого 42 гола.

«Роберт – лучший форвард мира в настоящий момент. Он находится на своем пике. Очень круто играть вместе с ним за одну команду. Хочется, чтобы Левандовски не останавливался и продолжал в том же ключе. Уверен, у него все получится», - цитирует канадца пресс-служба Бундеслиги.

Напомним, что Левандовски занял второе место в голосовании за «Золотой мяч» в 2021 году. Поляк проиграл аргентинцу Лионелю Месси.