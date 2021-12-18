Хабиб рассказал, кому бы вручил «Золотой мяч»

Экс-боец промоушена UFC Хабиб Нурмагомедов, владевший чемпионским титулом в легком весовом дивизионе, рассказал, кому бы вручил «Золотой мяч» по итогам 2021 года.

«Золотой мяч»? Я бы отдал награду Левандовски или Бензема. Более предпочтительным вариантом выглядит Роберт. Он лучший в мире на протяжении последних нескольких лет. Просто посмотрите на его показатели. К тому же он выиграл Лигу чемпионов. У него невероятная результативность», - передает слова Хабиба таблоид The Sun.

В 2021 году престижную индивидуальную награду получил аргентинец Лионель Месси. Левандовски занял второе место в голосовании.