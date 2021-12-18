Нагельсманн подвёл итоги первого круга Бундеслиги для «Баварии»

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн пообщался с представителями СМИ после матча с «Вольфсбургом». Чемпион Германии уверенно переиграл «волков» со счетом 4:0.

«Отличные эмоции. Я доволен результатом первого круга Бундеслиги. В минувшем матче нам противостоял хороший соперник, который играет очень организованно. Мы оказывали на них сильное давление и не позволяли им действовать на контратаках. По итогу «Бавария» забила красивые голы и заслуженно выиграла», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

Мюнхенцы уверенно лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на девять баллов.