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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски повторил рекорд Роналду по голам за календарный год

18 Декабря 2021 • 09:07 Комментировать (2)
Бавария
4:0
Вольфсбург
окончен

В рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на своем поле принимала «Вольфсбург». Подопечные Юлиана Нагельсманна отпраздновали разгромную победу со счетом 4:0. Один из голов в составе мюнхенцев забил польский нападающий Роберт Левандовски.

Этот мяч стал для бомбардира 69-м в этом календарном году. Как информирует газета Marca, 33-летний форвард повторил рекордное достижение португальца Криштиану Роналду, который показал аналогичную результативность в 2013 году, когда играл в составе «Реала».

Лучшим по этому показателю является аргентинец Лионель Месси. В 2012 году он наколотил за «Барселону» 91 гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Роберт Левандовски
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
18 Декабря 2021 в 11:37
За эти "рекорды" дают только почетные грамоты... Нырялду знает... Хе-хе...
eastway666
18 Декабря 2021 в 11:27
Сдесь можно подумать о уровне немецкого чемпионата уже.
Хотя и сама Бавария конечно машина еще та, но без Левы..........?
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