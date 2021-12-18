Левандовски повторил рекорд Роналду по голам за календарный год

В рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на своем поле принимала «Вольфсбург». Подопечные Юлиана Нагельсманна отпраздновали разгромную победу со счетом 4:0. Один из голов в составе мюнхенцев забил польский нападающий Роберт Левандовски.

Этот мяч стал для бомбардира 69-м в этом календарном году. Как информирует газета Marca, 33-летний форвард повторил рекордное достижение португальца Криштиану Роналду, который показал аналогичную результативность в 2013 году, когда играл в составе «Реала».

Лучшим по этому показателю является аргентинец Лионель Месси. В 2012 году он наколотил за «Барселону» 91 гол.