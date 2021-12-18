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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски побил рекорд Мюллера

18 Декабря 2021 • 00:35 Комментировать
Бавария
4:0
Вольфсбург
окончен

В матче 17-го тура Бундеслиги «Бавария» - «Вольфсбург» интрига умерла, наверное, ещё после первого гола, который забил Томас Мюллер уже на седьмой минуте.  В начале второй половины поединка мюнхенцы вовсе громили  противника. И оставался единственный вопрос, сумеет ли Роберт Левандовски побить рекорд великого Герда Мюллера по количеству голов за календарный год. У поляка было 42 мяча в Бундеслиге, как и у Мюллера в 1972-м.

Время шло, а Левандовски никак не мог отправить мяч в сетку, и, наконец-то, на 87-й минуте ему это удалось после передачи Джамала Мусиалы.

Команда Левандовски ушла на зимний перерыв с приличным отрывом в 9 очков от ближайшего конкурента.

Протокол игры  
Бавария 4:0 Вольфсбург
(1:0) Мюллер Томас 7'    
(2:0) Юпамекано Део 57'    
(3:0) Сане Лерой 59'    
(4:0) Левандовски Роберт 87'    
Нойер Мануэль Павар Бенжамен   85' (Тильман Малик (   85') Юпамекано Део Эрнандес Люка   80' (Ричардс Омар (   80') Альфонсо Дэвис   80' (Ньянзу Танги (   80') Рока Марк   75' (Забитцер Марсель (   75') Мусиала Джамал Гнабри Серж   80' (Сарр Буна (   80') Мюллер Томас Сане Лерой Левандовски Роберт
Запасные: Ульрайх Свен Фрюхтль Кристиан Кюизанс Микаэль
Кастельс Коэн Лакруа Максанс Борнаув Себастьян Брукс Джон Баку Ридле Вранкс Астер   87' (Мбабу Кевин (   87') Арнольд Максимилиан Герардт Янник Штеффен Ренато   57' (Нмеча Феликс (   57') Вальдшмидт Лука   72' (Гилавоги Жошуа (   72') Вегхорст Ваут
Запасные: Гинчек Даниэль Бялек Бартош Перван Павао Ван де Вен Микки
17 декабря. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

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Бавария Роберт Левандовски
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окончен Бавария 4:0 Вольфсбург 1.21 7.00 12.00
18.12  17:30 Гройтер Фюрт ... Аугсбург 2.90 3.50 2.43
18.12  17:30 Айнтрахт Фр ... Майнц 2.20 3.55 3.25
18.12  17:30 Бохум ... Унион Берлин 2.95 3.40 2.45
18.12  17:30 Хоффенхайм ... Боруссия М 2.20 3.70 3.15
18.12  17:30 РБ Лейпциг ... Арминия 1.25 6.20 12.00
18.12  20:30 Герта ... Боруссия Д 4.70 4.20 1.70
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