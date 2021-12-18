Левандовски побил рекорд Мюллера

В матче 17-го тура Бундеслиги «Бавария» - «Вольфсбург» интрига умерла, наверное, ещё после первого гола, который забил Томас Мюллер уже на седьмой минуте. В начале второй половины поединка мюнхенцы вовсе громили противника. И оставался единственный вопрос, сумеет ли Роберт Левандовски побить рекорд великого Герда Мюллера по количеству голов за календарный год. У поляка было 42 мяча в Бундеслиге, как и у Мюллера в 1972-м.
Время шло, а Левандовски никак не мог отправить мяч в сетку, и, наконец-то, на 87-й минуте ему это удалось после передачи Джамала Мусиалы.
Команда Левандовски ушла на зимний перерыв с приличным отрывом в 9 очков от ближайшего конкурента.
Протокол игры
|Бавария
|4:0
|Вольфсбург
|(1:0) Мюллер Томас 7'
|(2:0) Юпамекано Део 57'
|(3:0) Сане Лерой 59'
|(4:0) Левандовски Роберт 87'
Нойер Мануэль • Павар Бенжамен 85' ( Тильман Малик ( 85') • Юпамекано Део • Эрнандес Люка 80' ( Ричардс Омар ( 80') • Альфонсо Дэвис 80' ( Ньянзу Танги ( 80') • Рока Марк 75' ( Забитцер Марсель ( 75') • Мусиала Джамал • Гнабри Серж 80' ( Сарр Буна ( 80') • Мюллер Томас • Сане Лерой • Левандовски Роберт
Запасные: Ульрайх Свен • Фрюхтль Кристиан • Кюизанс Микаэль
Кастельс Коэн • Лакруа Максанс • Борнаув Себастьян • Брукс Джон • Баку Ридле • Вранкс Астер 87' ( Мбабу Кевин ( 87') • Арнольд Максимилиан • Герардт Янник • Штеффен Ренато 57' ( Нмеча Феликс ( 57') • Вальдшмидт Лука 72' ( Гилавоги Жошуа ( 72') • Вегхорст Ваут
Запасные: Гинчек Даниэль • Бялек Бартош • Перван Павао • Ван де Вен Микки
17 декабря. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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