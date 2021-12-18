Левандовски побил рекорд Мюллера

В матче 17-го тура Бундеслиги «Бавария» - «Вольфсбург» интрига умерла, наверное, ещё после первого гола, который забил Томас Мюллер уже на седьмой минуте. В начале второй половины поединка мюнхенцы вовсе громили противника. И оставался единственный вопрос, сумеет ли Роберт Левандовски побить рекорд великого Герда Мюллера по количеству голов за календарный год. У поляка было 42 мяча в Бундеслиге, как и у Мюллера в 1972-м.

Время шло, а Левандовски никак не мог отправить мяч в сетку, и, наконец-то, на 87-й минуте ему это удалось после передачи Джамала Мусиалы.

Команда Левандовски ушла на зимний перерыв с приличным отрывом в 9 очков от ближайшего конкурента.