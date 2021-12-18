«Бавария» закончила год разгромом «Вольфсбурга»

«Бавария» первой из немецких команд уходит в отпуск. Напоследок главный фаворит сезона устроил разгром очередному сопернику, «Вольфсбургу». Уже в самом дебюте Томас Мюллер добавил мяч в сетку после спасения голкипера, а после перерыва Део Юпамекано головой метко пробил после череды рикошетов у ворот, а Лерой Сане завершил эффектный прорыв ударом с линии штрафной. Точку в концовке поставил Роберт Левандовски ударом под перекладину в падении - 4:0.

«Бавария» уже на 9 очков оторвалась от второго места.