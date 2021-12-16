​«Бавария» подписала вратаря из Китая

«Бавария» посредством своего официального сайта сообщила о пополнении в своих рядах. Контракт до конца июня 2025 года с мюнхенским клубом подписал вратарь Лю Шаоцзян. 18-летний китайский футболист поначалу будет заниматься в молодёжной команде.

Лю Шаоцзян перебрался в «Баварию» из китайского клуба «Ухань Шанвэнь». Этот клуб является партнёром «Баварии».

Отмечается, что рост Лю Шаоцзяна составляет 190 сантиметров. Он уже поселился в общежитии на территории академии «Баварии». Лю успел потренироваться с командой U-19, а также с резервистами. Шаоцзян регулярно берёт уроки немецкого языка, чтобы скорее адаптироваться.