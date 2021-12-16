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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» обратил своё внимание на вингера «Баварии» слухи

16 Декабря 2021 • 16:48 Комментировать
Бавария
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Вольфсбург
1.21 7.00 12.00
17.12 22:30

Оказывается, мадридский «Реал» вошел в число претендентов на вингера «Баварии» Кингсли Комана. Стоит уточнить, что француз желает покинуть Мюнхен, так как клуб не готов предложить ему значительное повышение зарплаты.

Согласно сведениям, предоставленным изданием Diario, требования футболиста намерены удовлетворить также «Челси» и «ПСЖ». Примечательно, что аппетиты Комана достаточно высоки – 20 миллионов евро в год «чистыми».

Более того, потенциальным покупателем придется приготовить на трансфер игрока около 50 миллионов евро, так его действующий трудовой договор с «Баварией» истекает аж летом 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Кингсли Коман
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БАВАРИЯ ВОЛЬФСБУРГ
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