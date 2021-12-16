Оказывается, мадридский «Реал» вошел в число претендентов на вингера «Баварии» Кингсли Комана. Стоит уточнить, что француз желает покинуть Мюнхен, так как клуб не готов предложить ему значительное повышение зарплаты.

Согласно сведениям, предоставленным изданием Diario, требования футболиста намерены удовлетворить также «Челси» и «ПСЖ». Примечательно, что аппетиты Комана достаточно высоки – 20 миллионов евро в год «чистыми».

Более того, потенциальным покупателем придется приготовить на трансфер игрока около 50 миллионов евро, так его действующий трудовой договор с «Баварией» истекает аж летом 2023 года.