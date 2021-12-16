«Бавария» нацелилась на защитника «Ювентуса»

Мюнхенская «Бавария» подыскивает усиление в центр обороны. По сообщениям журналистов Fichajes, немецкий гранд нашел нового защитника в итальянском чемпионате.

В сферу интересов чемпиона Бундеслиги попал голландец Маттайс де Лихт, который в настоящий момент выступает за туринский «Ювентус». В Мюнхене уверены, что этот футболист станет отличным усилением для защитной линии команды. «Бавария» предпримет попытку заполучить игрока следующим летом.

Маттайс присоединился к «Ювентусу» летом 2019 года. Его трансфер обошелся «бьянконери» в 75 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2024 года.