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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нацелилась на защитника «Ювентуса»

16 Декабря 2021 • 10:55 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» подыскивает усиление в центр обороны. По сообщениям журналистов Fichajes, немецкий гранд нашел нового защитника в итальянском чемпионате.

В сферу интересов чемпиона Бундеслиги попал голландец Маттайс де Лихт, который в настоящий момент выступает за туринский «Ювентус». В Мюнхене уверены, что этот футболист станет отличным усилением для защитной линии команды. «Бавария» предпримет попытку заполучить игрока следующим летом.

Маттайс присоединился к «Ювентусу» летом 2019 года. Его трансфер обошелся «бьянконери» в 75 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Маттайс де Лихт
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