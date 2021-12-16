Мбаппе или Холанн: «Реал» сделал выбор между звёздными нападающими

Мадридский «Реал» планирует усилить состав звездным нападающим. В шорт-листе «королевского» клуба находятся норвежец Эрлинг Холанн из дортмундской «Боруссии» и француз Килиан Мбаппе, выступающий за «ПСЖ».

Подписать двух этих форвардов для «бланкос» будет проблематично, поэтому они решили сконцентрироваться на одном из них. Мадридцы сделали выбор в пользу Мбаппе. Килиан неоднократно заявлял о желании переехать на «Сантьяго Бернабеу». К тому же его контракт с «ПСЖ» истекает следующим летом, а это значит, что «Реал» может заполучить звезду бесплатно.

Холанн в этом плане выглядит менее привлекательным вариантом. Трудовой договор скандинава со «шмелями» рассчитан до 2024 года, а его стоимость оценивается в 150 миллионов евро. На него уже претендуют «Манчестер Сити» и «ПСЖ». В «Реале» прекрасно понимают, что будет сложно соперничать с этими клубами в финансовом плане.

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