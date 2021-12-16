Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Мбаппе или Холанн: «Реал» сделал выбор между звёздными нападающими

16 Декабря 2021 • 10:26 Комментировать (1)

Мадридский «Реал» планирует усилить состав звездным нападающим. В шорт-листе «королевского» клуба находятся норвежец Эрлинг Холанн из дортмундской «Боруссии» и француз Килиан Мбаппе, выступающий за «ПСЖ».

Подписать двух этих форвардов для «бланкос» будет проблематично, поэтому они решили сконцентрироваться на одном из них. Мадридцы сделали выбор в пользу Мбаппе. Килиан неоднократно заявлял о желании переехать на «Сантьяго Бернабеу». К тому же его контракт с «ПСЖ» истекает следующим летом, а это значит, что «Реал» может заполучить звезду бесплатно.

Холанн в этом плане выглядит менее привлекательным вариантом. Трудовой договор скандинава со «шмелями» рассчитан до 2024 года, а его стоимость оценивается в 150 миллионов евро. На него уже претендуют «Манчестер Сити» и «ПСЖ». В «Реале» прекрасно понимают, что будет сложно соперничать с этими клубами в финансовом плане.

«Реал» готов взорвать трансферный рынок камбэком Роналду

Кого выбрать «Реалу»?
Килиана Мбаппе Эрлинга Холанна Лучше вернуть Криштиану Роналду
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Spirit
16 Декабря 2021 в 10:51
Правильный выбор! А Холанну комфортнее будет в АПЛ!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Декабря
10:55 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на защитника «Ювентуса»
10:48 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» интересен вингер «Баварии»
09:51 · Германия. Бундеслига
Вирц из «Байера» стал рекордсменом Бундеслиги
00:31 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» Тедеско упустил победу, дубль Холанна помог «Боруссии» разгромить аутсайдера
15 Декабря
22:55 · Германия. Бундеслига
Холанн согласится провести переговоры с «Барселоной» лишь при одном условии слухи
22:27 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» одержал волевую победу в Мёнхенгладбахе
15:16 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сообщила о характере травмы Комана
11:27 · Германия. Бундеслига
«Бавария» решила продать Левандовски и уже нашла ему замену 5
10:40 · Германия. Бундеслига
Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера
08:23 · Германия. Бундеслига
Хави высказался о возможном переходе Холанна в «Барселону»
00:25 · Германия. Бундеслига
«Майнц», «Бохум» и «Арминия» победили
14 Декабря
23:16 · Германия. Бундеслига
Как «Бавария» издевалась над обороной «Штуттгарта» - видео 1
23:11 · Германия. Бундеслига
Левандовски в одном голе от рекорда Роналду 7
22:22 · Германия. Бундеслига
3+2: «Неблагодарный» Гнабри с Левандовски уничтожили оборону «Штуттгарта»
20:28 · Германия. Бундеслига
«Штуттгарт» - «Бавария» - 0:5 (закончен) 2
Все новости
Рекомендуем