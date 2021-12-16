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Чемпионат Германии. Бундеслига

Вирц из «Байера» стал рекордсменом Бундеслиги

16 Декабря 2021 • 09:51 Комментировать
Байер Л
2:2
Хоффенхайм
окончен

18-летний хавбек Флориан Вирц, выступающий в составе леверкузенского «Байера», стал рекордсменом чемпионата Германии.

Перспективный полузащитник принял участие в поединке 16-го тура Бундеслиги против «Хоффенхайма» (2:2). Эта игра стала для него 50-й в рамках немецкого чемпионата. Флориан – самый молодой футболист в истории турнира, достигший этой отметки. Об этом рапортует Opta.

Напомним, что дебютный поединок в Бундеслиге Вирц провел 18 мая 2020 года.

В 50 матчах полузащитник записал на свой счет 11 забитых мячей и 14 результативных передач.

Ранее сообщалось об интересе к Флориану со стороны «Челси» и «Реала».

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Байер Флориан Вирц
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