Вирц из «Байера» стал рекордсменом Бундеслиги

18-летний хавбек Флориан Вирц, выступающий в составе леверкузенского «Байера», стал рекордсменом чемпионата Германии.

Перспективный полузащитник принял участие в поединке 16-го тура Бундеслиги против «Хоффенхайма» (2:2). Эта игра стала для него 50-й в рамках немецкого чемпионата. Флориан – самый молодой футболист в истории турнира, достигший этой отметки. Об этом рапортует Opta.

Напомним, что дебютный поединок в Бундеслиге Вирц провел 18 мая 2020 года.

В 50 матчах полузащитник записал на свой счет 11 забитых мячей и 14 результативных передач.

Ранее сообщалось об интересе к Флориану со стороны «Челси» и «Реала».