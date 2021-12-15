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«Бавария» сообщила о характере травмы Комана

15 Декабря 2021 • 15:16 Комментировать
Бавария
...
Вольфсбург
1.21 7.00 12.00
17.12 22:30

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман пропустит заключительный матч своей команды в 2021 году против «Вольфсбурга», который запланирован на пятницу. Как сообщает официальный сайт клуба, у футболиста диагностировали разрыв мышцы бедра. Травму Коман получил в поединке против «Штуттгарта» (5:0) во вторник. Уже на 27-й минуте того матча он уступил место на поле Лерою Сане.

25-летний француз в текущем сезоне провел 17 матчей в составе «Баварии» и отметился 5 результативными ударами, а также дважды ассистировал одноклубникам.

В мюнхенском клубе Коман играет с лета 2015 года, сначала на правах аренды, а затем «Бавария» выкупила его контракт у «Ювентуса» за 21 млн евро.

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Бавария Кингсли Коман
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БАВАРИЯ ВОЛЬФСБУРГ
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