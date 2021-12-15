«Бавария» сообщила о характере травмы Комана

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман пропустит заключительный матч своей команды в 2021 году против «Вольфсбурга», который запланирован на пятницу. Как сообщает официальный сайт клуба, у футболиста диагностировали разрыв мышцы бедра. Травму Коман получил в поединке против «Штуттгарта» (5:0) во вторник. Уже на 27-й минуте того матча он уступил место на поле Лерою Сане.

25-летний француз в текущем сезоне провел 17 матчей в составе «Баварии» и отметился 5 результативными ударами, а также дважды ассистировал одноклубникам.

В мюнхенском клубе Коман играет с лета 2015 года, сначала на правах аренды, а затем «Бавария» выкупила его контракт у «Ювентуса» за 21 млн евро.