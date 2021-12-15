«Бавария» решила продать Левандовски и уже нашла ему замену

В СМИ продолжают распространяться слухи о возможном уходе польского бомбардира Роберта Левандовски из мюнхенской «Баварии». Если верить журналистам Bild, боссы немецкого гранда готовы рассмотреть предложения по трансферу своей звезды.

В мюнхенском клубе оценивают Роберта в 60 миллионов евро. «Бавария» рассчитывает продать 33-летнего игрока за эту сумму, чтобы потом потратить вырученные деньги на норвежца Эрлинга Холанна, играющего за «Боруссию» (Дортмунд). В Мюнхене решили, что пришло время омолодить наконечник атаки.

21-летний Холанн демонстрирует отличную результативность в Бундеслиге. В прошлом сезоне он наколотил 27 голов в 28 матчах, а в текущей кампании забил 11 мячей в девяти встречах.

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