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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» решила продать Левандовски и уже нашла ему замену

15 Декабря 2021 • 11:27 Комментировать (2)

В СМИ продолжают распространяться слухи о возможном уходе польского бомбардира Роберта Левандовски из мюнхенской «Баварии». Если верить журналистам Bild, боссы немецкого гранда готовы рассмотреть предложения по трансферу своей звезды.

В мюнхенском клубе оценивают Роберта в 60 миллионов евро. «Бавария» рассчитывает продать 33-летнего игрока за эту сумму, чтобы потом потратить вырученные деньги на норвежца Эрлинга Холанна, играющего за «Боруссию» (Дортмунд). В Мюнхене решили, что пришло время омолодить наконечник атаки.

21-летний Холанн демонстрирует отличную результативность в Бундеслиге. В прошлом сезоне он наколотил 27 голов в 28 матчах, а в текущей кампании забил 11 мячей в девяти встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Эрлинг Холанн
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Комментарии (2)
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biz_plan
15 Декабря 2021 в 12:25
Холанна скоро по частям продавать будут, все его хотят, хотя бы кусочек)))
Слухи задолбали
alexniko77
15 Декабря 2021 в 12:21
да уж, омолодить наконечник - это круто..
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