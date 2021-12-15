Замена Роналду найдена: «Ювентус» готовит трансферную бомбу

Минувшим летом туринский «Ювентус» потерял свою главную звезду – португальский голеадор Криштиану Роналду вернулся в английскую Премьер-лигу, подписав контракт с «Манчестер Юнайтед».

После ухода пятикратного обладателя «Золотого мяча» в «старой синьоре» начался серьезный кризис. Подопечные Массимилиано Аллегри испытывают большие проблемы в атакующей линии. Команда отличилась всего 23 голами в 17 матчах Серии А. Больше туринцев забили даже «Верона» и «Болонья».

В связи с этим «Ювентус» начал работу по усилению нападения. В поле зрения клуба попал звездный центрфорвард «Баварии» Роберт Левандовски, сообщает Todofichajes.

Ранее поляк допустил, что после Мюнхена может переехать в Италию.

Контракт форварда с «Баварией» истекает через 1,5 года. Он занял второе место в прошедшем голосовании за «Золотой мяч».

«Бавария» выбрала между Левандовски и Холанном