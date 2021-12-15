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Замена Роналду найдена: «Ювентус» готовит трансферную бомбу

15 Декабря 2021 • 10:52 Комментировать (8)

Минувшим летом туринский «Ювентус» потерял свою главную звезду – португальский голеадор Криштиану Роналду вернулся в английскую Премьер-лигу, подписав контракт с «Манчестер Юнайтед».

После ухода пятикратного обладателя «Золотого мяча» в «старой синьоре» начался серьезный кризис. Подопечные Массимилиано Аллегри испытывают большие проблемы в атакующей линии. Команда отличилась всего 23 голами в 17 матчах Серии А. Больше туринцев забили даже «Верона» и «Болонья».

В связи с этим «Ювентус» начал работу по усилению нападения. В поле зрения клуба попал звездный центрфорвард «Баварии» Роберт Левандовски, сообщает Todofichajes.

Ранее поляк допустил, что после Мюнхена может переехать в Италию.

Контракт форварда с «Баварией» истекает через 1,5 года. Он занял второе место в прошедшем голосовании за «Золотой мяч».

«Бавария» выбрала между Левандовски и Холанном

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Роберт Левандовски
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
FORZAYOU
15 Декабря 2021 в 11:50
Этот клоун в сериале раствориться как сахар. Старое, дряхлое полено. Яквинту верните тогда уже))))
ингерман
15 Декабря 2021 в 11:28
ай.. объявление на заборе: старая бабка ищет равесника для веселого времяпровождения.. интим не предлагать.. )))
Tavadi
15 Декабря 2021 в 11:21
откуда такая информация? из головы автора статьи?
Tavadi
15 Декабря 2021 в 11:21
откуда такая информация? из головы автора статьи?
3Tituli
15 Декабря 2021 в 11:14
Италия хорошее место для престарелых форвардов. Точно придется ко двору. Но личка у него очень большая для Серии А.
overkill666
15 Декабря 2021 в 12:06
у Пеналду норм личка была для серии А?
3Tituli
15 Декабря 2021 в 12:32
Так вроде с тех пор ситуация несколько изменилась, не?
Манчестерский Иппатий
15 Декабря 2021 в 11:01
Правильной дорогой идете, товарищ. Там теплее - семья будет рада....
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