Хави высказался о возможном переходе Холанна в «Барселону»

Накануне появилась информация о переговорах президента «Барселоны» Жоана Лапорты с агентом Мино Райолой, представляющим интересы норвежского форварда Эрлинга Холанна. Наставник каталонской команды Хави Эрнандес отреагировал на эту новость.

«Это все предположения. Нашему клубу нужно быть предельно внимательным на рынке. Конечно, мы нуждаемся в усилении состава, но давайте немного подождем», - передает слова специалиста газета Marca.

Помимо «сине-гранатовых» интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» проявляют «ПСЖ» и гранды из Манчестера.

Стоимость Холанна оценивается в 150 миллионов евро, а его контракт рассчитан до 2024 года.