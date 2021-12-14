Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Тер Штеген может оказаться в «Баварии» слухи

14 Декабря 2021 • 11:54 Комментировать

На прошлой неделе появились слухи о том, что «Барселона» открыта к продаже голкипера Марка-Андре тер Штегена. Как сообщает El Nacional, следующим летом предложение по 29-летнему вратарю может направить «Бавария».

В сезоне 2021/2022 Марк-Андре тер Штеген провёл за «Барселону» 20 матчей, в которых пропустил 25 голов. Авторитетный портал transfermarkt оценивает немецкого вратаря в 55 миллионов евро.

Основным голкипером «Баварии» остаётся Мануэль Нойер, но он старше Марка-Андре тер Штегена на шесть лет.

Добавим, что «Барселона» в настоящее время испытывает серьёзные финансовые трудности.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Марк-Андре Тер Штеген Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
14.12  20:30 Штуттгарт ... Бавария 9.60 6.50 1.27
14.12  22:30 Майнц ... Герта
14.12  22:30 Вольфсбург ... Кёльн 2.05 3.55 3.55
14.12  22:30 Арминия ... Бохум
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Декабря
11:54 · Германия. Бундеслига
​Тер Штеген может оказаться в «Баварии» слухи
10:23 · Германия. Бундеслига
Президент «Барселоны» обсудил с Райолой трансфер Холанна
09:17 · Германия. Бундеслига
Левандовски рассказал, где может продолжить карьеру после «Баварии»
08:11 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на восходящую звезду дортмундской «Боруссии»
13 Декабря
19:08 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» потеряла Мусиалу с переломом
13:19 · Германия. Бундеслига
Левандовски назвал свою цель на 2022 год
12:09 · Германия. Бундеслига
Левандовски назвал двух защитников, против которых ему было тяжелее всего играть
12 Декабря
21:31 · Германия. Бундеслига
«Байер» забил два мяча «Айнтрахту» и был разгромлен
21:18 · Германия. Бундеслига
«Бавария» рассмотрит вариант с покупкой Усмана Дембеле, если клуб покинет Коман слухи
18:44 · Германия. Бундеслига
Вайденфеллер упрекнул «Баварию» за стиль ведения дел на трансферном рынке
15:06 · Германия. Бундеслига
​Киммих всё-таки решил привиться от COVID-19
10:36 · Германия. Бундеслига
Моуринью хочет подписать полузащитника «Баварии»
09:48 · Англия. Премьер-лига
​Аппетиты Райолы не влияют на планы «Манчестер Сити» по Холанну слухи
11 Декабря
22:58 · Германия. Бундеслига
Райола подтвердил, что де Лихт мог оказаться в «Баварии»
22:33 · Германия. Бундеслига
«Штуттгарт» едва не разгромил «Вольфсбург» на выезде
Все новости
Рекомендуем