На прошлой неделе появились слухи о том, что «Барселона» открыта к продаже голкипера Марка-Андре тер Штегена. Как сообщает El Nacional, следующим летом предложение по 29-летнему вратарю может направить «Бавария».

В сезоне 2021/2022 Марк-Андре тер Штеген провёл за «Барселону» 20 матчей, в которых пропустил 25 голов. Авторитетный портал transfermarkt оценивает немецкого вратаря в 55 миллионов евро.

Основным голкипером «Баварии» остаётся Мануэль Нойер, но он старше Марка-Андре тер Штегена на шесть лет.

Добавим, что «Барселона» в настоящее время испытывает серьёзные финансовые трудности.