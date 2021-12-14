Президент «Барселоны» обсудил с Райолой трансфер Холанна

Норвежский бомбардир Эрлинг Холанн может оказаться в испанском чемпионате. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта провел переговоры с агентом Мино Райолой по трансферу игрока «Боруссии».

Представитель «сине-гранатовых» попросил агента снизить сумму комиссионных за трансфер скандинавского нападающего. В ходе разговора Лапорта пообещал Райоле, что его клиент станет ключевым игроком в тактических построениях нового тренерского штаба команды.

Однако «Барселона» является не единственным клубом, желающим подписать Эрлинга. Интерес к норвежцу также проявляют «Манчестер Сити», «Реал» и «Ювентус».