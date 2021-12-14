Левандовски рассказал, где может продолжить карьеру после «Баварии»

Один из лучших центрфорвардов современности Роберт Левандовски не исключает смены клубной прописки в будущем. Польский нападающий может продолжить карьеру в итальянском чемпионате.

«Переезд в Серию А? Пока не могу сказать точно, но знаю, что меня там ценят. Этот вариант реален. В Италии выступают много великих футболистов, там есть классные команды», - передает слова нападающего мюнхенской «Баварии» Tuttosport.

Роберт защищает цвета немецкого гранда с 2014 года. Срок действия контракта 33-летнего форварда с «Баварией» рассчитан до середины 2023 года.

В голосовании за «Золотой мяч» в этом году Левандовски занял второе место.