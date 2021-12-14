«Бавария» нацелилась на восходящую звезду дортмундской «Боруссии»

Перспективный вингер Джуд Беллингхем, который играет в составе дортмундской «Боруссии», может продолжить карьеру в другом немецком топ-клубе. По сообщениям журналистов Sport Bild, заинтересованность в трансфере 18-летнего футболиста проявляет мюнхенская «Бавария».

При этом руководство «шмелей» выступает против продажи своих ведущих игроков в «Баварию». Скорее всего, дортмундцы продадут Джуда за границу, где интерес к нему проявляют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Трудовой договор полузащитника с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Беллингхем провел 23 поединка, отметившись тремя забитыми мячами и девятью голевыми передачами.