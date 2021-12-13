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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски назвал свою цель на 2022 год

13 Декабря 2021 • 13:19 Комментировать

Главная звезда мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски обозначил свою цель на следующий год.

«Мои цели не меняются из года в год. Я хочу выиграть с «Баварией» как можно больше трофеев, забить много голов и сделать наших поклонников счастливыми», - приводятся слова польского бомбардира в твиттер-аккаунте Bayern & Germany.

33-летний нападающий занял второе место в голосовании за «Золотой мяч» в этом году. Он уступил победителю – Лионелю Месси – 33 балла.

В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги Роберт поучаствовал в 15 матчах, забил 16 мячей (три – с пенальти) и сделал один голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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