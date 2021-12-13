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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски назвал двух защитников, против которых ему было тяжелее всего играть

13 Декабря 2021 • 12:09 Комментировать

Лидер мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, который считается одним из лучших центральных нападающих мирового футбола, рассказал, против кого из защитников ему было играть тяжелее всего.

«Я назову двух игроков обороны. Это Серхио Рамос и Джорджо Кьеллини. Это очень мощные футболисты. Они прекрасно умеют защищаться, знают все тонкости игры. Против Серхио и Джорджо мне было тяжелее всего. Но от такого соперничества я испытываю наслаждение», - цитирует польского голеадора твиттер-аккаунт Bayern & Germany.

Кьеллини долгое время выступает за туринский «Ювентус», а Рамос прошлым летом сменил «Реал» на «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Серхио Рамос Джорджо Кьеллини Роберт Левандовски
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