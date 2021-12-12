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​Киммих всё-таки решил привиться от COVID-19

12 Декабря 2021 • 15:06 Комментировать

Йозуа Киммих относился к числу тех людей, кто не хотел вакцинироваться от коронавируса. Свою позицию полузащитник «Баварии» объяснял недостаточными медицинскими исследованиями вопроса.

Футболист недавно переболел COVID-19, но пока не вернулся в строй. Из-за поражения лёгких Йозуа Киммих в ближайшее время не сможет заниматься в полную силу. Игрок «Баварии» может сыграть уже в следующем году.

Теперь Киммих изменил свою позицию и хочет привиться. Об этом он рассказал ZDF.

«Было сложно справиться со страхами и опасениями, поэтому я так долго не мог определиться», - высказался Киммих.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих
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