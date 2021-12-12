Моуринью хочет подписать полузащитника «Баварии»

Руководство мюнхенской «Баварии» не заинтересовано в пролонгации сотрудничества с французским хавбеком Корентином Толиссо. Контракт между сторонами истекает через полгода, и футболист может этой зимой договариваться с новыми работодателями.

Согласно данным Todofichajes, у 27-летнего игрока есть вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. В услугах полузащитника заинтересована «Рома», которую возглавляет португалец Жозе Моуринью. Сделка может быть оформлена в январе, если «волкам» удастся договориться о компенсации с «Баварией».

В текущем сезоне Бундеслиги на счету Корентина один ассист в семи встречах.