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Чемпионат Германии. Бундеслига

Моуринью хочет подписать полузащитника «Баварии»

12 Декабря 2021 • 10:36 Комментировать

Руководство мюнхенской «Баварии» не заинтересовано в пролонгации сотрудничества с французским хавбеком Корентином Толиссо. Контракт между сторонами истекает через полгода, и футболист может этой зимой договариваться с новыми работодателями.

Согласно данным Todofichajes, у 27-летнего игрока есть вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. В услугах полузащитника заинтересована «Рома», которую возглавляет португалец Жозе Моуринью. Сделка может быть оформлена в январе, если «волкам» удастся договориться о компенсации с «Баварией».

В текущем сезоне Бундеслиги на счету Корентина один ассист в семи встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Корентин Толиссо
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