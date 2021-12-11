​Нагельсманн установил рекорд Бундеслиги

В субботу вечером «Бавария» на своём поле обыграла «Майнц» со счётом 2:1. Для Юлиана Нагельсманна эта победа стала 100-й в Бундеслиге в тренерской карьере.

Как сообщает Opta, Юлиан Нагельсманн стал самым молодым тренером, которому покорилась отметка в 100 побед в Бундеслиге. Рулевой «Баварии» отпраздновал сотую викторию в 34 года и 141 день.

Ранее самым молодым тренером, достигшим сотни побед в Бундеслиге, был Эрих Риббек (38 лет и 147 дней).

Интересно, что 1-я и 100-я победы Юлиана Нагельсманна в Бундеслиге пришлись на игры против «Майнца».

По итогам субботы отрыв «Баварии» от «Боруссии» в турнирной таблице чемпионата Германии вырос до шести очков.