Стало известно, какую сумму придётся потратить на трансфер Холанна

Норвежский центрфорвард «Боруссии» Эрлинг Холанн находится в сфере интересов многих европейских грандов. Скорее всего, скандинав сменит клубную прописку по завершении текущего сезона.

Журналистам газеты Marca стало известно, сколько денег придется потратить на трансфер звездного игрока потенциальному покупателю. Общая сумма составляет порядка 400 миллионов евро, в нее уже включена заработная плата бомбардира.

Ранее сообщалось об интересе к Эрлингу со стороны лондонского «Челси», «Манчестер Сити», мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны».

В нынешнем сезоне форвард забил 17 голов в 13 поединках за «шмелей».