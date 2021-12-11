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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн: «Левандовски по-прежнему голоден до голов»

11 Декабря 2021 • 10:48 Комментировать

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением о лидере команды Роберте Левандовски.

«Роберт абсолютно не поменялся после церемонии «Золотого мяча». Он по-прежнему голоден до голов. Этот футболист с радостью посещает каждое тренировочное занятие. Он находится в отличных кондициях. Левандовски хочет продолжать добиваться успеха вместе с нами», - приводит слова тренера Bayern & Germany в «Твиттере».

33-летний поляк занял второе место в голосовании за «Золотой мяч». Престижная награда досталась аргентинцу Лионелю Месси.

В этом сезоне Бундеслиги Роберт забил 16 голов в 14 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Роберт Левандовски Юлиан Нагельсманн
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