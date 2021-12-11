«Бавария» выбрала между Левандовски и Холанном

Мюнхенская «Бавария» обозначила свои приоритеты. Как стало известно Bild, немецкий гранд не станет бороться за норвежца Эрлинга Холанна, показывающего высокую результативность в дортмундской «Боруссии».

Руководство мюнхенцев нацелено на сохранение в команде поляка Роберта Левандовски. «Бавария» хочет продлить трудовое соглашение с опытным бомбардиром. Действующий договор между сторонами истекает в 2023 году.

Гендиректор клуба Оливер Кан считает, что лучше сохранить проверенного лидера, нежели гнаться за Холанном.

В голосовании за «Золотой мяч» Роберт занял второе место. Он отстал от Лионеля Месси на 33 очка.