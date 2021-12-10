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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» Дортмунд уже нашла замену для Холанна слухи

10 Декабря 2021 • 21:20 Комментировать
Бохум
...
Боруссия Д
5.80 4.70 1.50
Через 19 ч. 45 мин.

Пускай «РБ Зальцбург» и удивил всю футбольную общественность, став первым австрийском клубом, который смог пробиться в плей-офф раунд Лиги чемпионов, весной команда может полностью преобразиться.

Уже сейчас появляются слухи о возможном уходе лидеров команды, а нападающий Карим Адейеми даже согласовал условия личного 5-летнего контракта с дортмундской «Боруссией», такими сведениями поделились журналисты Bild.

Отмечается, что немецкая сторона считает Адейеми преемником Эрлинга Холанна, который в ближайшем будущем наверняка покинет Дортмунд.

Потенциальная сделка по новоиспеченной звезде сборной Германии оценивается в 40 миллионов евро. Напомним, ранее 19-летний форвард отказал «Барселоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Зальцбург Боруссия Дортмунд Карим Адейеми
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БОХУМ БОРУССИЯ Д
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11.12  17:30 Бохум ... Боруссия Д 4.8 4.5 1.64
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