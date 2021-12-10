Пускай «РБ Зальцбург» и удивил всю футбольную общественность, став первым австрийском клубом, который смог пробиться в плей-офф раунд Лиги чемпионов, весной команда может полностью преобразиться.

Уже сейчас появляются слухи о возможном уходе лидеров команды, а нападающий Карим Адейеми даже согласовал условия личного 5-летнего контракта с дортмундской «Боруссией», такими сведениями поделились журналисты Bild.

Отмечается, что немецкая сторона считает Адейеми преемником Эрлинга Холанна, который в ближайшем будущем наверняка покинет Дортмунд.

Потенциальная сделка по новоиспеченной звезде сборной Германии оценивается в 40 миллионов евро. Напомним, ранее 19-летний форвард отказал «Барселоне».