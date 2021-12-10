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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Райола объяснил, почему Погба не будет в Бундеслиге

10 Декабря 2021 • 19:38 Комментировать (2)

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола объяснил, почему футболист не окажется в немецкой Бундеслиге.

«Это невозможно, потому что у немцев другой менталитет. Они не могут и не хотят платить высокие зарплаты. Единственный клуб, который может это делать, - «Бавария». Но даже они не потянут зарплату Поля Погба», - высказался Райола для Sport1.

Отметим, что действующий контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца текущего сезона.

В сезоне 2021/2022 Поль Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» 13 матчей. В них француз отметился семью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мино Райола Поль Погба
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Комментарии (1)
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biz_plan
10 Декабря 2021 в 19:45
Но даже они не потянут мою комиссию и бонусы, отметил Свин...
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