​Райола объяснил, почему Погба не будет в Бундеслиге

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола объяснил, почему футболист не окажется в немецкой Бундеслиге.

«Это невозможно, потому что у немцев другой менталитет. Они не могут и не хотят платить высокие зарплаты. Единственный клуб, который может это делать, - «Бавария». Но даже они не потянут зарплату Поля Погба», - высказался Райола для Sport1.

Отметим, что действующий контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца текущего сезона.

В сезоне 2021/2022 Поль Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» 13 матчей. В них француз отметился семью результативными передачами.