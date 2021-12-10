​Райола объяснил, почему не относится к «Золотому мячу» серьёзно

В 2021 году «Золотой мяч» получил Лионель Месси. После вручения награды аргентинцу в футбольном мире разгорелись споры – многие люди возмущены, что приз не достался Роберту Левандовски. Польский форвард по итогам голосования отстал от аргентинца на 33 балла.

«Я не воспринимаю «Золотой мяч» серьёзно. На мой взгляд, в этом году награду должен был получить Роберт Левандовски. Также я считаю, что в какой-то момент «Золотой мяч» должен был получить Златан Ибрагимович.

В условиях демократии качество не всегда побеждает. Эмоции и чувства играют роль в голосовании», - сказал Райола Sport1.