​Райола назвал клубы, в которые может перейти Холанн

Ожидается, что ближайшим летом Эрлинг Холанн сменит дортмундскую «Боруссию» на другой клуб. По поводу будущего своего клиента высказался агент Мино Райола.

«Эрлинг Холанн сделает следующий шаг. «Бавария», «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» - это большие клубы, в которые он может перейти. «Манчестер Сити» выигрывал АПЛ пять раз – значительно больше, чем «Манчестер Юнайтед». Когда мы переходили в «Боруссию», все мы знали, что этот шаг будет», - слова Райолы на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Фабрицио Романо со ссылкой на немецкий Sport1.

В сезоне 2021/2022 Эрлинг Холанн в 13 матчах забил 17 голов и отдал 4 голевых паса.