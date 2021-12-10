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​Райола назвал клубы, в которые может перейти Холанн

10 Декабря 2021 • 15:37 Комментировать (4)

Ожидается, что ближайшим летом Эрлинг Холанн сменит дортмундскую «Боруссию» на другой клуб. По поводу будущего своего клиента высказался агент Мино Райола.

«Эрлинг Холанн сделает следующий шаг. «Бавария», «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» - это большие клубы, в которые он может перейти. «Манчестер Сити» выигрывал АПЛ пять раз – значительно больше, чем «Манчестер Юнайтед». Когда мы переходили в «Боруссию», все мы знали, что этот шаг будет», - слова Райолы на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Фабрицио Романо со ссылкой на немецкий Sport1.

В сезоне 2021/2022 Эрлинг Холанн в 13 матчах забил 17 голов и отдал 4 голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Барселона Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Мино Райола Эрлинг Холанн
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
alexjaa
10 Декабря 2021 в 16:06
Набивает цену, и уйдет (если) он точно не в Испанию-понижение в классе и деградация, а ему нужно расти..только апл.
snk6565
10 Декабря 2021 в 16:02
Такое ощущение, что попал чувак в рабство...слал бы он свина подальше
indigo17
10 Декабря 2021 в 15:55
Будет смешно, если Холлан перейдет в Шейх-Сити и сдуется аки Вернер)
Ne gustа
10 Декабря 2021 в 15:42
Ай,щитавод ходячий. Шо значить МС выиграл 5 титулав АПЛ,а энто значительно больше,чем МЮ?
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10.12  22:30 Кёльн ... Аугсбург 1.8 3.85 4.4
11.12  17:30 Бавария ... Майнц 1.12 10 20
11.12  17:30 Бохум ... Боруссия Д 4.8 4.5 1.64
11.12  17:30 Фрайбург ... Хоффенхайм 2.16 3.8 3.15
11.12  17:30 РБ Лейпциг ... Боруссия М 1.85 4 4
11.12  17:30 Герта ... Арминия 1.81 3.85 4.4
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