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Чемпионат Германии. Бундеслига

Райола: «У нас есть чёткое понимание того, куда Холанн должен перейти»

09 Декабря 2021 • 19:35 Комментировать
Бохум
...
Боруссия Д
5.80 4.70 1.50
11.12 17:30

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн может стать главным героем летнего трансферного окна. 21-летний футболист оценивается в 150 млн евро, и агент норвежца Мино Райола точно сделает всё так, чтобы как можно дороже продать его в один из грандов.

- Мы рассматриваем варианты на протяжении двух лет, - приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо. - У нас есть четкое понимание того, куда Эрлинг должен перейти. Конечно же, мы следим и за тем, что рынок может нам предложить. Я был бы плохим агентом в противном случае. Мы можем сами влиять на рынок с таким игроком, как Холанн.

21-летний форвард забил 17 голов в 13 матчах сезона. Его трансферная стоимость оценивается в 150 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Мино Райола Эрлинг Холанн
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