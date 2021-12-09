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Антипрививочник Киммих вылечился от коронавируса, но не сыграет до января

09 Декабря 2021 • 14:56 Комментировать
Бавария
...
Майнц
11.12 17:30

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих устроил бунт в клубе из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса. Ему даже урезали зарплату в мюнхенской команде. Также есть риск расставания с игроком в ближайшем будущем. Спустя месяц после начала эпопеи с Киммихом стало известно, что Йозуа заболел коронавирусом.

- Я доволен, ведь мой карантин из-за заболевания COVID-19 подошел к концу. Чувствую себя очень хорошо, но из-за небольшого поражения легких я все еще не могу тренироваться в полную силу, - приводит слова Киммиха клубный сайт. - Я буду продолжать заниматься и с нетерпением жду января, чтобы вернуться в общую группу.

Добавим, что несмотря на нежелание делать прививку, футболист жертвует деньги на разработку вакцины.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих
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