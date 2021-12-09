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Чемпионат Германии. Бундеслига

Экс-тренер «Спартака» Тедеско возглавил «РБ Лейпциг» официально

09 Декабря 2021 • 13:12 Комментировать (1)

Бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско трудоустроился в чемпионате Германии. Немецкий специалист назначен главным тренером «РБ Лейпцига», об этом рапортует пресс-служба «быков».

Трудовое соглашение между клубом из Лейпцига и 36-летним тренером рассчитано до окончания сезона-2022/2023.

«Быки» неудачно выступают в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. Команда набрала 18 баллов и занимает лишь 11-е место в турнирной таблице. «РБ Лейпциг» отстает от лидирующей «Баварии» на 16 очков.

Напомним, что Доменико тренировал «Спартак» с октября 2019 по май 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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Комментарии (1)
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Vaisili0k
09 Декабря 2021 в 13:16
Сочувствую Ред Буллу...Хорошая ведь команда была, надеюсь, скоро уволят.
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