Бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско трудоустроился в чемпионате Германии. Немецкий специалист назначен главным тренером «РБ Лейпцига», об этом рапортует пресс-служба «быков».

Трудовое соглашение между клубом из Лейпцига и 36-летним тренером рассчитано до окончания сезона-2022/2023.

«Быки» неудачно выступают в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. Команда набрала 18 баллов и занимает лишь 11-е место в турнирной таблице. «РБ Лейпциг» отстает от лидирующей «Баварии» на 16 очков.

Напомним, что Доменико тренировал «Спартак» с октября 2019 по май 2021 года.