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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» и «Ювентус» обсуждают возможный обмен футболистами слухи

08 Декабря 2021 • 21:40 Комментировать
Бавария
...
Майнц
11.12 17:30

«Бавария» и «Ювентус» в ближайшее зимнее трансферное окно могут обменяться футболистами - итальянцам интерес защитник Бенжамен Павар, а в обратном направлении, скорее всего, отправится хавбек Артур Мело.

Подобными сведениями поделились журналисты издания Abendzeitung. Согласно источнику, в Мюнхене недовольны выступлениями Павара, а в его услугах лично заинтересован наставник туринцев Массимилиано Аллегри. Чтобы упростить переговоры по потенциальной сделке, «Ювентус» предлагает немецкой стороне Артура, который больше не нужен действующему тренерскому штабу.

Уточняется, что итальянцы будут вынуждены доплатить несколько миллионов за Павара.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Бенжамен Павар Артур Мело
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