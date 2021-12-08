​Румменигге объяснил, почему старался не покупать для «Баварии» игроков из «Интера»

Бывший глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о том, почему он старался не подписывать для мюнхенцев футболистов из «Интера».

«Моё сердце немного принадлежит «Интеру», поэтому я старался не покупать игроков «нерадзурри», - рассказал Румменигге Tuttosport.

«Кого бы из игроков «Интера» я бы подписал в «Баварию» сейчас? Лаутаро Мартинеса», - высказался экс-руководитель мюнхенского клуба.

Стоит сказать, что в качестве футболиста Карл-Хайнц Румменигге выступал за «Интер» в 1984-1987 годах после десяти лет в «Баварии».

В среду вечером «Бавария» в Лиге чемпионов сыграет против «Барселоны».