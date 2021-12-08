​Тедеско близок к назначению в «РБ Лейпциге»

На выходных «РБ Лейпциг» отправил в отставку Джесси Марша из-за неудовлетворительных результатов команды. Новым главным тренером команды должен стать Доменико Тедеско. Об этом сообщает портал transfermarkt со ссылкой на информацию немецкого Sky.

Напомним, что Доменико Тедеско находится без работы уже полгода. По завершению сезона 2020/2021 молодой немецкий специалист по семейным обстоятельствам ушёл из «Спартака», приведя команду ко второму месту в РПЛ.

В чемпионате Германии «РБ Лейпциг» на текущий момент занимает лишь одиннадцатое место в турнирной таблице. На неделе команда пробилась в плей-офф Лиги Европы.