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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Президент «Баварии» высказался о будущем Левандовски

08 Декабря 2021 • 12:51 Комментировать

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о будущем главной звезды команды Роберта Левандовски.

Напомним, что действующий контракт Роберта Левандовски с мюнхенским клубом рассчитан до завершения сезона 2022/2023.

«Я был бы очень рад, если бы Левандовски завершил карьеру в «Баварии». Ясно одно: все мы в клубе безмерно ценим Роберта!» - сказал Хайнер Sport Bild.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в вопросе продления контракта Роберта Левандовски с «Баварией» есть проблема.

На прошлой неделе Роберт Левандовски занял второе место в голосовании за «Золотой мяч». Лионель Месси опередил поляка на 33 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Герберт Хайнер
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