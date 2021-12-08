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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Агент Левандовски – о голосовании за «Золотой мяч»: «Возможно, не все журналисты знают, что происходит в футбольном мире»

08 Декабря 2021 • 12:10 Комментировать

Роберт Левандовски не выиграл «Золотой мяч», хотя этого ожидали многие фанаты. Польский форвард «Баварии» по итогам голосования отстал от Лионеля Месси на 33 балла. Агент Левандовски Пини Захави посоветовал France Football пересмотреть систему голосования.  

«Людям, ответственным за вручение «Золотого мяча», следует пересмотреть систему голосования. Возможно, не все журналисты знают, что происходит в футбольном мире», - высказался Захави для Bild.

Ранее в сети появился комментарий журналиста из Узбекистана. Он якобы сказал, что не проголосовал за Роберта Левандовски, поскольку он ничего не добился со сборной Германии. При этом форвард выступает за сборную Польши.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Пини Захави
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