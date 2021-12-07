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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бавария» хочет сохранить Левандовски, но есть проблема слухи

07 Декабря 2021 • 15:33 Комментировать

Действующий контракт Роберта Левандовски с «Баварией» рассчитан до конца июня 2023 года. Мюнхенцы рассчитывают сохранить поляка на более долгий срок, понимая, что он способен демонстрировать высокий уровень игры ещё не один сезон. Впрочем, в вопросе с продлением трудового соглашения Левандовски есть проблема, о которой пишет газета Abendzeitung. По данным источника, речь идёт о напряжённых отношениях между руководством «Баварии» и агентом польского форварда Пини Захави.

Захави также является представителем Давида Алабы, покинувшего «Баварию» не так давно. В своё время агент упрекал руководство мюнхенского клуба за слова, касающиеся Алабы.

Отмечается, что в «Баварии» никогда всерьёз не относились к идее подписать Эрлинга Холанна, в том числе из-за финансовой составляющей вопроса.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Пини Захави
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