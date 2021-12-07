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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Беллингхем наказан за слова о судье и договорных матчах официально

07 Декабря 2021 • 14:52 Комментировать
Бохум
...
Боруссия Д
5.70 4.60 1.50
11.12 17:30

После поражения от «Баварии» (2:3) хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхем не сдержал эмоций и сказал: «Чего можно ожидать от арбитра, который участвовал в договорных матчах?». Футболист имел в виду давнюю историю с отстранением Феликса Цвайера на полгода в рамках коррупционного скандала.

На официальном сайте «Боруссии» сообщается, что спортивный суд Немецкого футбольного союза оценил заявление Беллингхема как «неспортивное поведение». Футболист был оштрафован, но не был дисквалифицирован.

СМИ сообщают, что сумма штрафа для Джуда Беллингхема составила 40 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джуд Беллингхем
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