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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Левандовски рассказал, как отреагировал на вручение «Золотого мяча» Месси

07 Декабря 2021 • 14:13 Комментировать (3)

Роберт Левандовски мог получить «Золотой мяч» неделю назад, но в голосовании журналистов он проиграл Лионелю Месси, отстав на 33 балла. Польский форвард «Баварии» рассказал о том, как он отреагировал на вручение престижной награды аргентинцу.

«Мне было грустно, я не могу этого отрицать. У меня было чувство печали. Я был близок, я конкурировал с Месси. Конечно, я уважаю его игру и его достижения. Тот факт, что я имел возможность конкурировать с ним, показывает уровень, которого я смог достичь», - слова Левандовски приводит Marca со ссылкой на Kanale Sportowym.

Напомним, что Лионель Месси завоевал уже семь «Золотых мячей» в своей карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лионель Месси ПСЖ Роберт Левандовски
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Spirit
07 Декабря 2021 в 15:21
Перевожу без политкорректности, хоббит не заслужил этот ЗМ, так как заслужил его я.
Всем понятно, что хоббиту дали этот ЗМ ни за что!
Alex1972
07 Декабря 2021 в 14:32
Радуйся, Лева, что Месси получил ЗМ, а не гелевая овца... Тот бы точно , стоя на сцене, про тебя не вспомнил... Он и так про тебя не вспомнил... А шанс получить ЗМ за 20-й год ещё есть, хоть и небольшой... Благодаря Месси... Factos... Хе...
ингерман
07 Декабря 2021 в 14:27
Напомним, что Лионель Месси завоевал уже семь «Золотых мячей» в своей карьере
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ай.. ха-ха-ха.. не завоевал а купил.. так надобно писать.. )))
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