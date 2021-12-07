​Левандовски рассказал, как отреагировал на вручение «Золотого мяча» Месси

Роберт Левандовски мог получить «Золотой мяч» неделю назад, но в голосовании журналистов он проиграл Лионелю Месси, отстав на 33 балла. Польский форвард «Баварии» рассказал о том, как он отреагировал на вручение престижной награды аргентинцу.

«Мне было грустно, я не могу этого отрицать. У меня было чувство печали. Я был близок, я конкурировал с Месси. Конечно, я уважаю его игру и его достижения. Тот факт, что я имел возможность конкурировать с ним, показывает уровень, которого я смог достичь», - слова Левандовски приводит Marca со ссылкой на Kanale Sportowym.

Напомним, что Лионель Месси завоевал уже семь «Золотых мячей» в своей карьере.