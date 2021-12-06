​В отношении Беллингхема могут открыть уголовное дело за слова о судье

Сказанные на эмоциях слова после поражения от «Баварии» (2:3) могут дорого стоить полузащитнику «Боруссии» Джуду Беллингхему. Игрок дортмундской команды рискует столкнуться не только с санкциями со стороны Немецкого футбольного союза. Как сообщает немецкий Sky, слова Беллингхема изучает полиция. Дело будет передано в прокуратуру Дортмунда, где решат, будует ли футболисту предъявлено обвинение по уголовной статье. Решение должно быть принято на этой неделе.

«Что можно ожидать от судьи, который участвовал в договорных матчах?» - такой цитатой отметился Джуд Беллингхем. Он имел в виду полугодичное отстранение Феликса Цвайера от работы в 2005 году в рамках расследования договорных матчей.