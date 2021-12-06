В «Баварии» высказались о будущем Левандовски

Экс-голкипер мюнхенской «Баварии», а ныне президент клуба Оливер Кан поделился мнением о будущем лидера команды Роберта Левандовски.

«Левандовски – лучший центрфорвард мирового футбола. Я уверен, что Роберту по силам играть на таком же уровне еще несколько лет. Если мы продлим контракт, это будет для нас очень хорошо. Левандовски делает свою работу на 10000 процентов. Конечно, мы хотим его сохранить», - цитирует руководителя Sky90.

Польский голеадор выступает в составе мюнхенского гранда с 2014 года. Трудовой договор 33-летнего бомбардира с чемпионом Германии рассчитан до лета 2023 года.

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