Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 230 Комментарии
Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Баварии» высказались о будущем Левандовски

06 Декабря 2021 • 09:47 Комментировать

Экс-голкипер мюнхенской «Баварии», а ныне президент клуба Оливер Кан поделился мнением о будущем лидера команды Роберта Левандовски.

«Левандовски – лучший центрфорвард мирового футбола. Я уверен, что Роберту по силам играть на таком же уровне еще несколько лет. Если мы продлим контракт, это будет для нас очень хорошо. Левандовски делает свою работу на 10000 процентов. Конечно, мы хотим его сохранить», - цитирует руководителя Sky90.

Польский голеадор выступает в составе мюнхенского гранда с 2014 года. Трудовой договор 33-летнего бомбардира с чемпионом Германии рассчитан до лета 2023 года.

«Золотой мяч»: Европа и Африка проголосовали за Левандовски, все остальные – за Месси

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Декабря
09:47 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» высказались о будущем Левандовски
05 Декабря
21:29 · Германия. Бундеслига
Гладбахская «Боруссия» пропустила 6 голов за тайм от «Фрайбурга»
19:28 · Германия. Бундеслига
«Штуттгарт» не удержал перевес в два гола в матче с «Гертой»
14:58 · Германия. Бундеслига
​Оливер Кан: «Беллингхем зашёл слишком далеко в своих словах»
13:58 · Германия. Бундеслига
​Беллингхема могут наказать за клевету – игрок «Боруссии» сказал, что арбитр был замешан в договорных матчах
13:21 · Германия. Бундеслига
​Нагельсманн: «Левандовски отомстил фанатам «Боруссии» за кричалки о Месси» 2
12:53 · Германия. Бундеслига
​Марш больше не тренер «РБ Лейпцига» официально
11:48 · Германия. Бундеслига
​Эмре Джан считает, что судьи помогают «Баварии» 10
11:31 · Германия. 2-я бундеслига
​Последствия COVID-19: В Германии двух футболистов пришлось поддерживать кислородом после матча
11:18 · Германия. Бундеслига
«Золотой мяч»: Европа и Африка проголосовали за Левандовски, все остальные – за Месси 11
10:51 · Германия. Бундеслига
Холанн догнал Роналду по голам в 2021 году
09:49 · Германия. Бундеслига
Кассано: «Левандовски нужно вручить «Золотой мяч» за прошлый год» 1
09:46 · Германия. Бундеслига
​Арбитр матча «Боруссия» - «Бавария» объяснил свои решения – ранее дортмундцы его жёстко раскритиковали
09:40 · Германия. Бундеслига
Мюллер: «Могу понять разочарование игроков «Боруссии»
09:35 · Англия. Премьер-лига
​Рангник определил цель номер один для «Манчестер Юнайтед» 1 слухи
Все новости
Рекомендуем