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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гладбахская «Боруссия» пропустила 6 голов за тайм от «Фрайбурга»

05 Декабря 2021 • 21:29 Комментировать
Боруссия М
0:6
Фрайбург
окончен

Недавно громившая «Баварию» со счётом 5:0 гладбахская «Боруссия» сегодня побывала в шкуре противника. В домашнем матче с «Фрайбургом» команда пропустила три мяча за 12 минут и пять - за 25. На перерыв соперники ушли при счете 0:6, встреча так и закончилась.

«Фрайбург» ворвался в зону Лиги чемпионов, его соперник застрял в середине таблицы.

Протокол игры  
Боруссия М 0:6 Фрайбург
    2' Эггештайн Максимилиан (0:1)
    5' Шаде Кевин (0:2)
    12' Линхарт Филипп (0:3)
    19' Хёфлер Николас (0:4)
    25' Хёлер Лукас (0:5)
    37' Шлоттербек Нико (0:6)
Зоммер Янн Гинтер Маттиас Эльведи Нико Бенсебаини Рами   15' Лайнер Штефан   29' (Херрманн Патрик (   29') Закария Денис Коне Куадио   24' Скалли Джозеф Хофманн Йонас Тюрам Маркус   71' (Штиндль Ларс (   71') Плеа Алассан   29' (Эмболо Брель (   29')
Запасные: Нец Лука Нойхаус Флориан Вольф Ханнес Бенеш Ласло Зиппель Тобиас Крамер Кристоф
Флеккен Марк Кюблер Лукас Линхарт Филипп   82' (Гульде Мануэль (   82') Шлоттербек Нико   82' (Шлоттербек Кевен (   82') Гюнтер Кристиан Шаде Кевин   61' (Шаллаи Роланд (   61') Эггештайн Максимилиан   74' (Чон У-Ён (   74') Хёфлер Николас Грифо Винченцо Демирович Эрмедин   44'   74' (Хаберер Яник (   74') Хёлер Лукас
Запасные: Сильдиллия Килианн Петерсен Нильс Уфофф Бенджамин Буркарт Нишан
05 декабря. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

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Фрайбург Боруссия Мёнхенгладбах
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окончен Штуттгарт 2:2 Герта
окончен Боруссия М 0:6 Фрайбург
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Сегодня, 05 Декабря
21:29 · Германия. Бундеслига
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