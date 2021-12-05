Гладбахская «Боруссия» пропустила 6 голов за тайм от «Фрайбурга»

Недавно громившая «Баварию» со счётом 5:0 гладбахская «Боруссия» сегодня побывала в шкуре противника. В домашнем матче с «Фрайбургом» команда пропустила три мяча за 12 минут и пять - за 25. На перерыв соперники ушли при счете 0:6, встреча так и закончилась.

«Фрайбург» ворвался в зону Лиги чемпионов, его соперник застрял в середине таблицы.