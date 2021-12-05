Гладбахская «Боруссия» пропустила 6 голов за тайм от «Фрайбурга»

Недавно громившая «Баварию» со счётом 5:0 гладбахская «Боруссия» сегодня побывала в шкуре противника. В домашнем матче с «Фрайбургом» команда пропустила три мяча за 12 минут и пять - за 25. На перерыв соперники ушли при счете 0:6, встреча так и закончилась.
«Фрайбург» ворвался в зону Лиги чемпионов, его соперник застрял в середине таблицы.
Протокол игры
|Боруссия М
|0:6
|Фрайбург
|2' Эггештайн Максимилиан (0:1)
|5' Шаде Кевин (0:2)
|12' Линхарт Филипп (0:3)
|19' Хёфлер Николас (0:4)
|25' Хёлер Лукас (0:5)
|37' Шлоттербек Нико (0:6)
Зоммер Янн • Гинтер Маттиас • Эльведи Нико • Бенсебаини Рами • 15'Лайнер Штефан 29' ( Херрманн Патрик ( 29') • Закария Денис • Коне Куадио • 24'Скалли Джозеф • Хофманн Йонас • Тюрам Маркус 71' ( Штиндль Ларс ( 71') • Плеа Алассан 29' ( Эмболо Брель ( 29')
Запасные: Нец Лука • Нойхаус Флориан • Вольф Ханнес • Бенеш Ласло • Зиппель Тобиас • Крамер Кристоф
Флеккен Марк • Кюблер Лукас • Линхарт Филипп 82' ( Гульде Мануэль ( 82') • Шлоттербек Нико 82' ( Шлоттербек Кевен ( 82') • Гюнтер Кристиан • Шаде Кевин 61' ( Шаллаи Роланд ( 61') • Эггештайн Максимилиан 74' ( Чон У-Ён ( 74') • Хёфлер Николас • Грифо Винченцо • Демирович Эрмедин 44' 74' ( Хаберер Яник ( 74') • Хёлер Лукас
Запасные: Сильдиллия Килианн • Петерсен Нильс • Уфофф Бенджамин • Буркарт Нишан
05 декабря. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).